Tentano di scaricare una tonnellata di rifiuti a Scampia, presi Pedinati, bloccati e denunciati dalla Polizia locale di Napoli

Stavano per abbandonare in strada circa una tonnellata di scarti di lavorazione conciaria i due extracomunitari pedinati e bloccati dalla Polizia locale di Napoli a Scampia. Gli agenti dell'unità Investigativa, ambientale ed emergenze sociali sono riusciti a cogliere in flagranza di reato i due indagati mentre erano a bordo di un furgone Ford Transit: l'obiettivo era scaricare i rifitui del campo rom di Scampia. Entrambi sono stati denunciati per violazione della normativa ambientale; il furgone è stato sequestrato e i rifiuti, come concordato con il pm turno della Peocura di Napoli, conferiti nell'isola ecologica ASIA.