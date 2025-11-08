Gragnano, danneggiamento telecamere videosorveglianza: tolleranza zero Parla il sindaco Nello D'Auria

"In merito al danneggiamento di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, è importante precisare che l’amministrazione comunale di Gragnano si è attivata immediatamente, in pieno coordinamento con le forze dell’ordine e in particolare con la stazione dei carabinieri di Gragnano, che stanno conducendo con grande professionalità le indagini per individuare i responsabili".

Lo scrive in una nota il sindaco di Gragnano Nello D'Auria

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri per il costante lavoro di presidio e controllo del territorio, che rappresenta un punto di riferimento essenziale per la sicurezza della nostra comunità. La loro presenza attiva e la tempestiva risposta agli episodi verificatisi confermano la sinergia concreta tra istituzioni locali e forze dell’ordine.



Nell’ambito delle attività di confronto istituzionale, nei giorni scorsi si è tenuto anche un incontro specifico presso la Prefettura, utile a rafforzare la strategia condivisa di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica.



Contestualmente, il comune di Gragnano è già impegnato nel ripristino dell’intero sistema di videosorveglianza, che negli ultimi mesi è stato ampiamente potenziato con nuove postazioni operative, e per il quale è stata già presentata una richiesta di ulteriore ampliamento. L’obiettivo è chiaro: Gragnano deve essere e restare un paese sicuro".