Napoli, Montecalvario: rinvenuti diversi quantitativi di droga Operazione della polizia

Gli agenti della squadra mobile, con il supporto di personale del commissariato Montecalvario, del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto e sequestrato circa 2 kg di marijuana, 500 grammi di cocaina, un panetto di hashish, diverse dosi di sostanze stupefacenti di vario tipo già confezionate e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi e stupefacenti predisposto dalla Questura di Napoli, finalizzato al rafforzamento della presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e alla tutela della sicurezza dei cittadini.