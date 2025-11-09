Napoli: compravendita strumenti medici forse rubati, due denunciati Nei guai un 33enne italiano e un 35enne pakistano

A Napoli la Polizia di Stato ha denunciato due uomini, un 33enne italiano e un 35enne pakistano per ricettazione.Gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di controllo venerdì scorso in via Vicinale Cupa Cintia, hanno notato i due uomini che, alla loro vista, hanno tentato di evitare il controllo. I poliziotti li hanno raggiunti e, dopo averli identificati, hanno accertato che stavano effettuando una compravendita di strumenti medici custoditi nel trolley del 35enne. A seguito del controllo, gli agenti hanno trovato nel trolley 286 attrezzi medici, privi di idonea documentazione attestante l’acquisto, di cui il 35enne non ha saputo giustificare la provenienza. Il 33enne, invece, è stato trovato in possesso di 5 pinze emostatiche “mosquito” e 2 porta aghi, che lo stesso aveva appena acquistato. I due sono stato denunciati.