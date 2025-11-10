Napoli: denunciati due uomini per ricettazione di strumenti medici Il controllo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha denunciato un 33enne napoletano e un 35enne pakistano per ricettazione di strumenti medici. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio del commissariato San Paolo, in via Vicinale Cupa Cintia.

Gli agenti hanno notato i due uomini comportarsi con fare sospetto, come se volessero eludere il controllo, e sono immediatamente intervenuti per identificarli.

La scoperta della compravendita illecita

Durante l’intervento, i poliziotti hanno accertato che i due uomini stavano effettuando una compravendita di strumenti medici custoditi nel trolley del 35enne.

Nel trolley sono stati trovati 286 attrezzi medici privi di documentazione che ne attestasse la provenienza. Il 35enne non ha saputo fornire spiegazioni sulla loro provenienza, mentre il 33enne è stato trovato in possesso di 5 pinze emostatiche “mosquito” e 2 porta aghi, che aveva appena acquistato.

Denuncia per ricettazione

Alla luce dei fatti, entrambi i soggetti sono stati denunciati dagli agenti per ricettazione. L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire la circolazione di materiali medici di provenienza illecita.