Napoli, nasconde droga in casa: scoperto e arrestato E' successo a Porta Capuana

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 62enne originario del Marocco, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno controllato l’abitazione dell'uomo in zona Vicaria. Alla vista degli operatori, ha posto in essere una condotta aggressiva, finché non è stato bloccato con difficoltà e trovato in possesso di 3 involucri di hashish del peso di 20 grammi circa.

Ancora, all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto 30 compresse di un farmaco, classificato come sostanza stupefacente o psicotropa, 980 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, un bilancino di precisione, un coltello con la lama intrisa di sostanza stupefacente e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.