Acerra: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne egiziano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato di Acerra, nel transitare in via Alessandro Manzoni, hanno notato l'uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, trovandolo in possesso di 10 bustine di hashish, di una bustina di marijuana e di 35 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.