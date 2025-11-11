22enne salvato dai carabinieri mentre tentava il suicidio sul monte Somma Le operazioni di salvataggio sono durate più di un'ora

Momenti di grande tensione a Somma Vesuviana, dove un giovane di 22 anni ha tentato di toglierersi la vita aggrappandosi a un muretto su via Santa Maria delle Grazie, sulle pendici del monte Somma.

Il ragazzo stava per precipitare da un’altezza di diverse centinaia di metri quando sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna e i colleghi della stazione locale.

Salvataggio durato oltre un’ora

Le operazioni di soccorso sono state molto complesse e rischiose, durando più di un’ora.

Gli agenti hanno lavorato con grande attenzione per estrarre il giovane dalla posizione pericolosa, strattonandolo e spostandolo oltre il muretto, evitando così la caduta nel vuoto.

Reazione dei presenti

Il salvataggio è stato accolto con un grande applauso dai presenti, che hanno assistito alle drammatiche scene, riconoscendo il coraggio e la prontezza d’azione dei carabinieri intervenuti.