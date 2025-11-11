22enne salvato dai carabinieri mentre tentava il suicidio sul monte Somma

Le operazioni di salvataggio sono durate più di un'ora

22enne salvato dai carabinieri mentre tentava il suicidio sul monte somma
Somma Vesuviana.  

Momenti di grande tensione a Somma Vesuviana, dove un giovane di 22 anni ha tentato di toglierersi la vita aggrappandosi a un muretto su via Santa Maria delle Grazie, sulle pendici del monte Somma.
Il ragazzo stava per precipitare da un’altezza di diverse centinaia di metri quando sono giunti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna e i colleghi della stazione locale.

Salvataggio durato oltre un’ora

Le operazioni di soccorso sono state molto complesse e rischiose, durando più di un’ora.
Gli agenti hanno lavorato con grande attenzione per estrarre il giovane dalla posizione pericolosa, strattonandolo e spostandolo oltre il muretto, evitando così la caduta nel vuoto.

Reazione dei presenti

Il salvataggio è stato accolto con un grande applauso dai presenti, che hanno assistito alle drammatiche scene, riconoscendo il coraggio e la prontezza d’azione dei carabinieri intervenuti.

Ultime Notizie