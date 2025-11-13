Carabinieri sequestrano un leone marino, proprietario denunciato Il mammifero è stato portato nello zoo di Napoli

I Carabinieri Forestali del Cites, con il supporto dei militari del Nipaaf, hanno eseguito il sequestro di un esemplare maschio di leone marino sudamericano, disposto dalla Procura della Repubblica di Verona. I carabinieri hanno rinvenuto l'animale marino (Otaria flavescens) all'interno di un furgone parcheggiato in un piazzale in uso a un'azienda locale. Il pinnipede, bisognoso di ampi spazi vitali comprensivi di un'apposita area esterna dove immergersi in acqua, era detenuto in un mezzo non idoneo ad assicurarne il benessere, impossibilitato a nuotare o anche solo immergersi in acqua.

I militari hanno quindi deferito all'autorità giudiziaria il proprietario dell'animale, oltre ad altri due persone per l'ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Al termine delle operazioni di sequestro, il mammifero è stato portato nello zoo di Napoli, quale struttura idonea alla detenzione di specie selvatiche e in grado di ospitare l'animale, garantendogli adeguati standard di benessere tenuto conto delle sue naturali caratteristiche etologiche.