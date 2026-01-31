Calcio: Serie A, anticipi e posticipi 25/a e 26/a giornata

La Lega Serie A ha reso noto il programma della 25esima e della 26esima giornata del massimo campionato:
SERIE A 25/a GIORNATA: 15/02 Pisa-Milan (13/02, ore 20.45), Como-Fiorentina (14/02, ore 15), Lazio-Atalanta (14/02, ore 18), Inter-Juventus (14/02, ore 20.45), Udinese-Sassuolo (ore 12.30), Cremonese- Genoa (ore 15), Parma-Verona (ore 15), Torino-Bologna (ore 18), Napoli-Roma (ore 20.45), Cagliari-Lecce (16/02, ore 20.45).
SERIE A 26/a GIORNATA: 22/02 Sassuolo-Verona (20/02, ore 20.45), Juventus-Como (21/02, ore 15), Lecce-Inter (21/02, ore 18), Cagliari- Lazio (21/02, ore 20.45), Genoa-Torino (ore 12.30), Atalanta-Napoli (ore 15), Milan-Parma (ore 18), Roma-Cremonese (ore 20.45), Fiorentina-Pisa (23/02, ore 18.30), Bologna-Udinese (23/02, ore 20.45).