Un giorno di festa ad Acerra: inaugurata la ludoteca comunale il sindaco Tito d’Errico: "Un intervento per le famiglie e per il quartiere"

Taglio del nastro per la Ludoteca Comunale, un’altra giornata importante per la storia della Città di Acerra. Il sindaco Tito d’Errico e l’amministrazione comunale hanno inaugurato la struttura all’interno del rione Madonnelle.

Si tratta di un’opera finanziata in buona parte coi fondi europei Pics 2014-2020 grazie all’accordo firmato nel 2020 dall’allora sindaco Raffaele Lettieri con la Regione.

Un intervento che prevede la Ludoteca ed il Parco Didattico studiato per lo sviluppo della prima infanzia e che coniuga la finalità di creare una infrastruttura di servizio per le famiglie del quartiere Madonnelle creando anche un polmone verde nel quartiere.

"Un giorno di festa per Acerra - ha sottolineato il sindaco - poiché diamo la possibilità a questi nostri fanciulli 6-36 mesi di iniziare a socializzare fornendo un servizio fondamentale alle famiglie nell’ambito di un programma di riqualificazione del quartiere che rientra in una strategia di rigenerazione urbana di tutta la città di Acerra attraverso l’efficace utilizzo delle risorse europee".

La Ludoteca di via Paisiello può ospitare fino a 50 bambini. L’iscrizione è possibile con apposita istanza da presentare in modalità digitale mediante il sito web istituzionale del comune di Acerra.

"Uno spazio pensato e creato per i nostri bambini, un presidio educativo in un ambiente sicuro dove i piccoli possono crescere, socializzare, sviluppare la propria creatività e fantasia” ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Francesca La Montagna.

All’interno della Ludoteca previsto anche uno spazio dedicato ai volontari della locale associazione dei genitori, dove i piccoli potranno imparare a leggere.

La programmazione dei fondi europei Pics, oltre ad aver portato all’apertura della Ludoteca, al completamento della piscina comunale, alla rifunzionalizzazione del castello dei conti ed alla una nuova illuminazione ‘smart’ nel centro storico, a breve consegnerà agli acerrani il palazzo delle età in via del Pennino, che ospiterà il centro per interventi di comunità per l'invecchiamento attivo, la prevenzione ed il sostegno alle fragilità degli anziani ed il Mace, un centro culturale mestieri-arte-cultura–eventi per la rifunzionalizzazione dell’ex Macello.

Nel processo di pianificazione strategica e di rigenerazione urbana della città di Acerra, infatti, emergono questi interventi che mirano non solo ad una riqualificazione di spazi edilizi vuoti e ad una valorizzazione del patrimonio esistente, ma incentivano una serie di attività culturali e sociali finalizzate a creare nuove forme di sviluppo economico e di inclusione sociale.