Il Napoli torna alla vittoria: battuta la Fiorentina al Maradona Di Vergara e Gutierrez le marcature della formazione azzurra

Il Napoli torna alla vittoria con un 2-1 contro la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona, nella 23ª giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri hanno trovato un successo importante dopo qualche recente delusione, mettendo tre punti in cascina e riprendendo fiducia in vista della seconda parte di stagione. La gara si è sbloccata all’11′ del primo tempo con un gol di Vergara, che ha sfruttato un errore difensivo per battere il portiere e portare il Napoli in vantaggio. Poco dopo l’intervallo, al 49′, Gutiérrez ha raddoppiato con un inserimento pericoloso e conclusione precisa, facendo esplodere il pubblico di casa. La Fiorentina non ha mai mollato e al 57′ Solomon ha riaperto la partita con la marcatura del 2-1. Il Napoli ha avuto il controllo per buona parte dell’incontro, costruendo più occasioni e gestendo il ritmo, ma ha faticato a chiudere la sfida nonostante il doppio vantaggio. La reazione dei viola ha messo in apprensione la difesa partenopea, ma gli azzurri hanno resistito fino alla fine. Questa vittoria vale oro per il Napoli, che mantiene alta la propria posizione in classifica e dimostra di poter reagire alle difficoltà dopo la recente eliminazione dalla Champions League e altri risultati altalenanti. I tifosi festeggiano una prestazione di carattere in una serata in cui la squadra ha saputo capitalizzare nei momenti chiave e portare a casa i tre punti.