Pomigliano d’Arco, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Provvedimento di determinazione pene concorrenti a carico di un 53enne

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 28 ottobre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 4 anni, 8 mesi e 11 giorni di reclusione per i reati di ricettazione, evasione e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, reati commessi tra il 2007 e il 2012.