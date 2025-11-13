Apre la portiera di un'auto e si impossessa di una borsa con soldi: arrestato Ordinanza di custodia cautelare a carico di un34enne napoletano. E caccia ai complici

La polizia ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura della repubblica, che ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di un trentaquattrenne napoletano, gravato da precedenti specifici, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

La misura cautelare coercitiva è stata emessa all'esito delle indagini condotte dal personale del commissariato Secondigliano in relazione all'episodio avvenuto nella notte del 4 ottobre scorso, fuori un bar di Corso Secondigliano dove, il presunto autore, dopo aver aperto la portiera dell'auto della vittima si era impossessato di una borsa contente un ingente somma.

Le investigazioni si sono avvalse tra l'altro delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza che riprendevano i fatti delittuosi, immagini che hanno dato l'avvio ad un'attività info-investigativa sul campo che ha consentito di risalire all'autore materiale dei reati.

La polizia sta proseguendo la propria attività per arrivare ad indentificare anche i complici. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare della custodia in carcere, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenzá definitiva.