Malore improvviso: muore Maresciallo capo dei Carabinieri: aveva 44 anni Il Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio lascia moglie e figlio. Carabinieri in lutto

L'Arma dei Carabinieri piange la prematura scomparsa del Maresciallo Capo Giovanni Ambrosio. Un arresto cardiaco fulmineo gli è stato fatale, una notizia che nelle scorse ore ha scosso l'intera comunità e i colleghi, rimasti sgomenti e profondamente addolorati. Effettivo alla Stazione di Poggiomarino, nel Napoletano, l'uomo aveva soltanto 44 anni; lascia la moglie e un figlio. Le esequie si sono svolte stamane, venerdì 14 novembre, alle 9:30 nella Chiesa di Sant'Antonio da Padova a Poggiomarino. Mostrando vicinanza alla famiglia, ai colleghi e alla comunità tutta, il SIM Carabinieri ha ricordato le qualità dell'uomo: «Il Maresciallo Capo Ambrosio era riconosciuto come un punto fermo della Stazione: un professionista esemplare, mosso da un forte senso del dovere e da un profondo rispetto per l’uniforme che indossava. A distinguerlo, però, era soprattutto la sua straordinaria umanità: la capacità di ascoltare, di comprendere, di esserci sempre; per i cittadini, per i colleghi, per chiunque avesse bisogno di un sostegno o di una parola di conforto. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso, non soltanto operativo, ma umano. L’Arma dei Carabinieri e la comunità di Poggiomarino perdono un servitore dello Stato di altissimo valore morale, che ha incarnato ogni giorno lo spirito dell’Istituzione con disciplina, lealtà e dedizione». La comunità e l’Arma restano unite nel dolore per la perdita di un uomo che, prima ancora che Carabiniere, è stato considerato un esempio di rettitudine e umanità.