Tentano di incendiare il portone di un'abitazione: si indaga a Napoli Non è esclusa la natura dolosa: accertamenti in corso da parte dei carabinieri

Tentativo di incendio, la scorsa notte a Napoli, al portone dell'abitazione di un uomo di 45 anni. Sono stati i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella ad intervenire in via Carlo De Marco.

Si tratta dello stabile in cui vi abita il giovane coinvolto nel ferimento del calciatore 18enne Bruno Petrone accoltellato nel quartiere napoletano di Chiaia.

L'incendio non si è avviato da solo e non è escluso che possa avere origine dolosa. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Al momento non viene esclusa nessuna pista.