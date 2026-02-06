Dal Ghana a Napoli con machete e migliaia di medicinali: fermato a Capodichino Operazione congiunta in aeroporto di Agenzia Dogane e Monopoli e Guardia di finanza

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – distaccamento aeroporto di Napoli - insieme ai militari della Guardia di Finanza - compagnia di Capodichino, hanno sorpreso un cittadino ghanese, proveniente dal proprio paese di origine, con al seguito un machete con lama di 50 cm, oltre 2mila compresse di medicinali senza prescrizione medica, nonché oltre 80 chili di prodotti vegetali sprovvisti di certificazione fitosanitaria e pericolosi per le colture nazionali.

In particolare, il passeggero trasportava i medicinali e i prodotti vegetali all’interno del bagaglio da stiva, nel cui doppiofondo gli operanti hanno scoperto il machete, che era nascosto.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato denunciato alla Procura con l'accusa di porto abusivo d'armi e violazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali.