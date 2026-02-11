Strage senza fine sulle strade della Campania: muore un giovane motociclista La vittima ha perso il controllo del mezzo, finendo a terra: inutili i soccorsi

Dramma questa sera lungo la trafficata via Ripuaria, dove un giovane motociclista ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sul selciato.

L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

I carabinieri hanno provveduto a delimitare l’area e ad avviare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi, mentre il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità locale, lasciando sgomento e dolore tra i residenti.