Sosta selvaggia e veicoli elettrici: a Napoli rimozione forzata e sequestri Il bilancio della Polizia Locale

La Polizia Locale ha effettuato un’attività di controllo mirata a contrastare la sosta irregolare nell’area compresa tra via Sant’Antonio Abate e piazza Carlo III e a verificare la regolarità dei veicoli elettrici. All’operazione hanno partecipato gli agenti del Gruppo Intervento Territoriale, dell’unità operativa San Lorenzo e il personale addetto ai verbali e ai veicoli abbandonati.

Sono 29 i veicoli per i quali è stata disposta la rimozione forzata, tra cui 4 risultati abbandonati e 2 sottoposti a sequestro amministrativo.

Per quanto riguarda i controlli sui veicoli elettrici, effettuati in collaborazione con il personale del Ministero dei Trasporti, sono state accertate 26 violazioni. Sei veicoli sono risultati privi di copertura assicurativa, sette ciclomotori non erano stati immatricolati e altrettanti erano sprovvisti di targa. Cinque conducenti sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida senza patente, e un veicolo è stato fermato mentre circolava nonostante fosse già sottoposto a sequestro.

Infine, gli agenti sono intervenuti in piazza Bovio a seguito di un incidente stradale e hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il conducente di uno dei veicoli coinvolti, risultato positivo all’alcoltest. Il mezzo è stato sequestrato.

