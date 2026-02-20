Incendio Teatro Sannazaro: disposta perizia per accertare le cause Le indagini per far luce sul rogo che ha distrutto la bomboniera di Via Chiaia

Proseguono le indagini sull'incendio che, tra la notte del 16 e il 17 febbraio scorsi, ha devastato lo storico Teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia a Napoli. La Procura della Repubblica ha disposto una perizia tecnica per accertare le cause del rogo che ha distrutto la struttura, punto di riferimento della cultura partenopea.

L’ipotesi di reato e le indagini

I magistrati titolari dell'inchiesta, il sostituto procuratore Mario Canale e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, hanno aperto un fascicolo ipotizzando il reato di incendio colposo a carico di ignoti.

Per raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica, nella giornata di ieri è stato impiegato un drone dotato di termoscanner, tecnologia necessaria per individuare i punti di calore residuo e i possibili inneschi tra le macerie del teatro.

Notifiche alle parti offese

Gli inquirenti hanno notificato formalmente l'avviso dell'accertamento tecnico alle parti offese:

La proprietà dell'immobile del teatro;

I proprietari degli appartamenti vicini rimasti coinvolti e danneggiati dalle fiamme.

La notifica consentirà a tutte le parti interessate di nominare i propri periti di fiducia per partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili. La perizia sarà determinante per stabilire se l'incendio sia stato scatenato da un malfunzionamento elettrico, da una negligenza o da altre cause esterne ancora da accertare.