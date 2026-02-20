Incendio Teatro Sannazaro: disposta perizia per accertare le cause

Proseguono le indagini sull'incendio che, tra la notte del 16 e il 17 febbraio scorsi, ha devastato lo storico Teatro Sannazaro nel quartiere Chiaia a Napoli. La Procura della Repubblica ha disposto una perizia tecnica per accertare le cause del rogo che ha distrutto la struttura, punto di riferimento della cultura partenopea.
L’ipotesi di reato e le indagini
I magistrati titolari dell'inchiesta, il sostituto procuratore Mario Canale e il procuratore aggiunto Antonio Ricci, hanno aperto un fascicolo ipotizzando il reato di incendio colposo a carico di ignoti.
Per raccogliere elementi utili alla ricostruzione della dinamica, nella giornata di ieri è stato impiegato un drone dotato di termoscanner, tecnologia necessaria per individuare i punti di calore residuo e i possibili inneschi tra le macerie del teatro.
Notifiche alle parti offese
Gli inquirenti hanno notificato formalmente l'avviso dell'accertamento tecnico alle parti offese:
La proprietà dell'immobile del teatro;
I proprietari degli appartamenti vicini rimasti coinvolti e danneggiati dalle fiamme.
La notifica consentirà a tutte le parti interessate di nominare i propri periti di fiducia per partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili. La perizia sarà determinante per stabilire se l'incendio sia stato scatenato da un malfunzionamento elettrico, da una negligenza o da altre cause esterne ancora da accertare.