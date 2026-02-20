Città Metropolitana: manovra da 610 milioni di euro C'è attesa per l'ok definitivo al bilancio di previsione 2026

L’Assemblea è stata convocata per le ore 12. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione definitiva al Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati.

In apertura dei lavori la surroga del Consigliere Borrelli con il subentrante Vincenzo Fiengo e la presa d’atto della impossibilità di surroga della Consigliera Chiatto per incapienza della lista elettorale di appartenenza. Sarà possibile seguire i lavori della seduta in diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.

Acquisito nei giorni scorsi il parere della Conferenza Metropolitana, il Consiglio Metropolitano di Napoli è stato convocato per il prossimo lunedì, 23 febbraio, alle ore 12.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova, per l’approvazione definitiva del Bilancio di Previsione 2026 corredato dei suoi allegati, tra cui i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’Elenco annuale, il Programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028.

La manovra ammonta a circa 610 milioni di euro complessivi. Fondi per strade, scuole, trasporti, occupazione, sviluppo sostenibile e ambiente. Ma anche tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e assetto del territorio.

In avvio di seduta, sarà effettuata la surroga del Consigliere Luciano Borrelli, decaduto in seguito allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano, con il Consigliere Vincenzo Fiengo, primo dei non eletti nella lista Progressisti e Riformisti per Napoli, mentre il Consiglio prenderà atto, invece, della impossibilità di surroga per incapienza della lista elettorale di appartenenza – Territori in Movimento – della Consigliera Anna Chiatto, decaduta in seguito allo scioglimento dell’Assise del Comune di Arzano. I lavori proseguiranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio.