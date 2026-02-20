"Angela Luce artista immensa" - VIDEO Il ricordo dell'assessore Teresa Armato: "I grandi li immaginiamo eterni”

A Napoli cittadini, artisti ed istituzioni ricordano Angela Luce. Tanti i messaggi, le foto pubblicate sui social per ricordare la grande artista.

“La storia di Napoli è una storia d'arte. Voci potenti e volti che hanno portato teatro, cinema e musica in giro per il mondo”, scrive l'assessora al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, che la ricorda come “artista immensa, che ha donato alla città e al patrimonio culturale napoletano perle preziose e intramontabili”.

Il messaggio

“Una gloriosa carriera di attrice e cantante. Una notizia dolorosa che non avremmo mai voluto raccontare. I grandi li immaginiamo eterni”, il commento dell'esponente della Giunta Manfredi ricordando l'impegno a ricordare l'artista ed i tanti successi di una carriera sempre da protagonista: dal teatro al cinema, una vita sul palconisceno.

Nel link l'intervista video all'esponente della Giunta comunale