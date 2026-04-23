Napoli - Cremonese, le probabili formazioni: tanti cambi per Conte

Sorprese ed esclusioni eccellenti per la gara di domani sera al Maradona

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Napoli.  

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese e Antonio Conte sta valutando una serie di cambi rispetto alla formazione scesa in campo nell’ultimo turno contro la Lazio. L’allenatore azzurro potrebbe modificare diversi reparti, con l’obiettivo di gestire energie e dare nuove soluzioni tattiche.

Tra i pali dovrebbe essere confermato Milinkovic-Savic, mentre in difesa si profila un cambio importante: Rrahmani è pronto a prendere il posto di Beukema, con Buongiorno che potrebbe essere impiegato da braccetto destro e Olivera confermato sul lato sinistro.

Sulle corsie laterali spazio a Gutierrez e Spinazzola, con Politano che potrebbe iniziare la gara dalla panchina per essere eventualmente utilizzato a gara in corso.

In mezzo al campo agiranno Lobotka e McTominay, chiamati a garantire equilibrio e copertura nella zona centrale. Più avanzati, alle spalle del centravanti Hojlund, dovrebbero essere schierati Elmas e Alisson Santos, soluzione offensiva che aggiunge imprevedibilità alla manovra.

Resterebbero invece inizialmente fuori sia De Bruyne che Anguissa, pronti a subentrare a gara in corso.

La probabile formazione del Napoli: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

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