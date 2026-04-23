Incendio in un' abitazione: muore una donna È accaduto nel pomeriggio. Le cause forse sono accidentali

Una donna di 88 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a seguito di un incendio divampato all’interno di un appartamento nel parco San Ciro, in corso Garibaldi 254, a Portici.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Portici e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme che avevano interessato la cucina e il salone dell’abitazione.

Secondo le prime informazioni emerse, la donna sarebbe deceduta a causa delle gravi ustioni riportate nel rogo. Le cause dell’incendio divampato nel pomeriggio sono ancora in corso di accertamento, ma al momento non si esclude che le fiamme siano divampate per cause accidentali.

L’area interessata è stata messa in sicurezza dalle forze dell'ordine e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e al momento sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.