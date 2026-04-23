Rapina al Vomero: chiuso il tunnel sotto la banca Qualche disagio per la circolazione

È stato avviato e poi rapidamente completato il tamponamento del lungo cunicolo sotterraneo utilizzato dalla cosiddetta “banda del buco” per la maxi rapina alla filiale del Crédit Agricole di via Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero.

Nel pomeriggio di oggi, operai, tecnici e mezzi speciali sono intervenuti in un’operazione di somma urgenza per sigillare definitivamente il passaggio scavato nel sottosuolo. Il tunnel, realizzato con precisione quasi ingegneristica, era stato utilizzato dai malviventi non solo per introdursi nel caveau e razziare circa un centinaio di cassette di sicurezza, ma anche come via di fuga attraverso la rete fognaria cittadina.

Per consentire le operazioni è stata transennata un’ampia area circostante, con inevitabili disagi alla circolazione pedonale e ai collegamenti della zona. In via precauzionale è stato anche temporaneamente chiuso l’accesso alla linea 1 della metropolitana situato nelle immediate vicinanze dell’istituto di credito.

L’intervento è stato coordinato dai tecnici di Abc Napoli (Acqua Bene Comune) insieme alle ditte specializzate incaricate. Le operazioni hanno previsto l’iniezione nel sottosuolo di una miscela cementizia a presa rapida, progettata per riempire e consolidare le cavità e ripristinare la stabilità del terreno.

Il costo complessivo dell’intervento è stimato intorno ai 17mila euro. Il completamento dei lavori e la riapertura completa dell’area sono previsti entro la serata, salvo imprevisti tecnici, con il ripristino della piena fruibilità di marciapiedi, accessi alla metropolitana e alla banca.