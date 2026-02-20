Sal Da Vinci, due serate speciali per i 50 anni di carriera

Sal Da Vinci, tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026, in gara con il brano Per Sempre Sì, annuncia due speciali date evento in occasione del 50° anniversario dal suo storico debutto sul palco.
Gli appuntamenti, sono previsti venerdì 25 settembre 2026 e sabato 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli.
I biglietti saranno disponibili online da giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 14:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 3 marzo 2026 alle ore 11:00.
LE DATE
Le due date evento anticipano la tournée già annunciata Sal Da Vinci – Live Teatri 2026, che partirà mercoledì 7 ottobre 2026 a San Marino (Teatro Nuova Dogana, Data zero), venerdì 9 ottobre 2026 a Roma (Auditorium Conciliazione), lunedì 12 ottobre 2026 a Brescia (Teatro Clerici), mercoledì 14 ottobre 2026 a Torino (Teatro Colosseo), venerdì 16 ottobre 2026 a Padova (Gran Teatro Geox), domenica 18 ottobre 2026 a Bologna (Europauditorium), per poi proseguire martedì 20 ottobre 2026 a Milano (Teatro Arcimboldi), venerdì 23 ottobre 2026 a Bitritto (BA) (Palatour), martedì 3 novembre 2026 a Firenze (Teatro Verdi), giovedì 5 novembre 2026 a Catania (Teatro Metropolitan), per concludersi sabato 7 novembre 2026 ad Avellino (Teatro Carlo Gesualdo).
Prima però la grande sfida sul palco di Sanremo