massimiliano manfredi incontra vertici ordine giornalisti campania

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha incontrato, oggi, nella sede di via Partenope, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il Vicepresidente Domenico Falco, i componenti del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Vincenzo Colimoro, Alessandra Malanga, Massimiliano Musto, e il Consigliere nazionale Antonio Sasso.
Nel corso dell’incontro, è stata rimarcata l’importanza del dialogo e della collaborazione istituzionale nel mettere al centro dell’attenzione l’informazione regionale come volano della conoscenza, della cultura e della crescita regionale.
Tra i temi affrontati, le possibili modifiche della legge sull’editoria, il sostegno all’informazione locale, l’organizzazione del Riconoscimento regionale ‘La Campania si racconta’, dedicato ai protagonisti dell’informazione regionale di ieri e di oggi, per il quale si è deciso di dare vita ad un tavolo regionale per avviare il relativo percorso.