Napoli: domani sera chiude la funicolare Montesanto Capodanno: "Ancora da pubblicare percorso e fermate del servizio sostitutivo"

"Dopo diverse proroghe concesse anche per evitare la concomitanza con il fermo della funicolare Chiaia, protrattosi oltre misura per 28 mesi con l'impianto riaperto solo il 30 gennaio dell'anno scorso, mentre doveva rimanere inattivo per soli sei mesi, di recente è stata pubblicata la notizia della chiusura, per gli oramai improcrastinabili lavori di revisione ventennale, della funicolare Montesanto, chiusura che inizierà dopodomani, venerdì 15 maggio. Dunque l'ultima corsa dell'impianto a fune avverrà domani 14 maggio alle ore 22:00 ".

A ritornare sulla vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari già presidente della Circoscrizione vomero, da lustri impegnato a segnalare le vicende e purtroppo le continue disfunzioni che stanno caratterizzando la vita dei quattro impianti a fune cittadini.

"La funicolare Montesanto - ricorda Capodanno -, è un impianto che quotidianamente, nei giorni feriali, trasporta circa 12.500 viaggiatori, tra i quali molti turisti che si recano a visitare Castel Sant'Elmo e il museo di San Martino, costituendo inoltre un fondamentale nodo d'interscambio attraverso il collegamento con le stazioni della Cumana, della Circumflegrea e della linea 2 della metropolitana, presenti a valle dell'impianto.

Solo un palliativo dunque l'annunciato servizio sostitutivo con bus che dovrebbero collegare piazza Montesanto con via Morghen, passando per corso Vittorio Emanuele, considerando che, come già verificatosi in passato per analoghe sostituzioni di mezzi di trasporto pubblico su ferro con quelli su gomma, gli autobus, con capienze molto limitate, andranno a impattare con il caotico traffico cittadino. Peraltro un servizio del quale sui siti ufficiali dell'Anm, l'azienda napoletana mobilità che gestisce l'impianto, a tutt'oggi non risultano ancora pubblicati percorso e fermate ".