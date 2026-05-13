Sicurezza stradale e del mare: campagna di informazione e sensibilizzazione Successo per l'iniziativa "Sii saggio, guida sicuro" a Napoli

Alla presenza degli studenti del territorio campano, si è svolta presso il “Parco San Laise”, proprietà della Fondazione Campania Welfare in Bagnoli, la tradizionale manifestazione della campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e del mare “Sii Saggio, Guida Sicuro”.

Al consueto taglio del nastro, accompagnato dalla cerimonia dell'Alzabandiera della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, è seguita la premiazione del concorso di idee – “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare”, a cura di Sonia Di Domenico e Silvio Martino, speaker di Rai Radio Live Napoli, sotto la direzione artistica di Gino Aveta, autore e regista televisivo e radiofonico. Hanno partecipato numerosi testimonial del mondo dello sport, del cinema, dello spettacolo e della musica, tra cui la campionessa italiana paralimpica di Weelchair dance Mariangela Correale, introdotta e premiata da Gianfranco Coppola, Presidente Nazionale della Stampa Sportiva Italiana, il rapper Ntò, Enzo e Sal direttamente da Made in Sud, gli artisti Malammore e Luigi Zeno, giovane talento campano classe 2007, originario di Ercolano (Na). Quest’ultimo, già premiato in numerosi festival cinematografici, è considerato uno dei volti emergenti del panorama italiano e, oltre alla carriera artistica, è impegnato in iniziative sociali, in particolare nella sensibilizzazione contro il bullismo e a favore dei giovani.

Il progetto, promosso dalla Regione Campania ed attuato dall’ANCI Campania, in collaborazione con l’Associazione Meridiani, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, le Forze Armate e dell’Ordine, Fondazioni, Ordini ed Associazioni di categoria e con la media partnership della RAI, ha visto la partecipazione delle massime autorità politiche, militari e civili del territorio regionale.

Hanno portato i loro saluti Antonio Marciano, Presidente Fondazione Campania Welfare, Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani - referente Ordine Ingegneri Napoli e Fiorella Zabatta, Assessora alla Regione Campania. Sono intervenuti poi i Consiglieri regionali della Campania Franco Picarone e Carlo Ceparano, Antonio Parlati, Direttore Centro Produzioni RAI di Napoli, Francesco Morra, Presidente ANCI Campania, Alfonso Montella, Presidente Cts “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Marco Ludovico, Direttore Comunicazione Anas e Mario Casillo, Vicepresidente Regione Campania e Assessore ai trasporti, mobilità e mare.

Presente anche una folta rappresentanza di testimoni e di familiari delle vittime della strada, giunti per l’occasione, da diverse parti d’Italia, che hanno portato un messaggio di speranza ai ragazzi, esortandoli ad una guida responsabile.

All’interno del <<Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro>>, che quest’anno si è avvalso della fattiva collaborazione della Lurova Production, società che gestisce la produzione di eventi e concerti in ex base Nato, gli studenti hanno svolto attività di sensibilizzazione alla guida sicura, con il supporto della Polizia di Stato e della sua “Lamborghini”, con i dimostratori di Anas, dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell'Accademia Aeronautica, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale di Napoli, dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, della "Federico II", della Tangenziale di Napoli. Presenti, con i loro stand, anche l'ANCI Campania, l'Ordine degli Ingegneri di Napoli, il British Institutes di Napoli, la Fondazione Domenico Cirillo e l'ONMIC, che hanno promosso un’autentica campagna di prevenzione, incentrata sulla costruzione di una “Cultura della Legalità e della Sicurezza della strada e del mare.” Gli scolari si sono potuti cimentare alla guida dell’auto “ubriaca” con gli istruttori di Mele Motorsport e hanno completato la giornata, ricca d’emozioni, a bordo dei simulatori di guida professionali We Can Race e del simulatore della VRS, tra i più innovativi al mondo, provando l’ebbrezza della Formula 1. Gli stessi sono stati affiancati da istruttori professionisti, che li hanno guidati nei vari percorsi di guida, aiutandoli a scoprire il brivido della velocità in totale sicurezza, controllo e consapevolezza. L'allestimento del Villaggio sportivo è stato curato dal CONI Campania, Unione Stampa Sportiva Italiana e Comitato Sportivo Italiano sez. di Napoli.

Suggestiva anche l'esposizione del Fiat 500 Club Italia con le “500 Tricolori”.

I volontari della Misericordia Napoli Parthenope O.d.V. e dell’Associazione ACSSA, a disposizione della popolazione scolastica, hanno fornito invece informazioni sul territorio e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza o calamità. Presente anche un’unità mobile oftalmica, appositamente attrezzata (Umo), dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sez. Territoriale di Napoli, con l’ausilio di medici oculisti, che hanno effettuato controlli gratuiti a tutti i presenti.

I partecipanti hanno inoltre potuto degustare ed apprezzare un pasto completo con bibita, preparato per l’occasione dagli allievi e dai docenti dell’Istituto Alberghiero “Luigi de’ Medici” di Ottaviano, con la collaborazione dello chef Nunzio Illuminato.

La dodicesima edizione del #siisaggioguidasicuro, che ha preso il via con l’avvento dell’anno scolastico e accademico 2025/2026, ha formato oltre 12.000 studenti e coinvolto 30 Amministrazioni comunali del territorio campano.

“Questa rassegna è stata particolarmente intensa. Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria per il concorso “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale del mare”. Pervenuti tanti progetti che hanno toccato varie problematiche: dall’eccessiva somministrazione di alcool, al mancato rispetto dell’utilizzo del casco e della cintura, all’uso indiscriminato del cellullare alla guida, alla sicurezza del mare …e non solo”, ha dichiarato Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani e referente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. “I ragazzi non sono stati solo spettatori passivi, ma protagonisti attivi, proponendo idee, video e progetti che ci hanno stupito per maturità e creatività. Questo ci fa comprendere che il messaggio sta passando: la sicurezza stradale e del mare sta diventando un valore condiviso, non un obbligo imposto!”, ha concluso Minieri.