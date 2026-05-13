Google lancia "Fonti preferite": ecco come aggiungere il sito di Ottopagine

Dopo i primi test negli USA, Google attiva anche in Italia la funzione "Fonti preferite". Non sarà, quindi, più l'algoritmo a scegliere quali fonti proporti, ma la selezione potrà essere veicolata tramite le proprie preferenze. Questa nuova funzione, infatti, consente ad ogni utente di comunicare in modo esplicito al motore di ricerca quali siti, giornali o blog informativi preferisce consultare.
Nel momento in cui si cercherà una notizia, quindi, Google terrà conto delle preferenze manifestate da ogni soggetto.
"Fonti preferite": come aggiungere Ottopagine?
La procedura è molto semplice. Basterà infatti cliccare sul seguente link https://www.google.com/preferences/source?q=ottopagine.it per impostare OTTOPAGINE tra le proprie preferenze e leggere le notizie, cercandole su Google, prevalentemente sul nostro sito.
Dopo aver cliccato sul link, basterà spuntare OTTOPAGINE.IT per farlo comparire nella sezione "Le tue Fonti" che appare in basso.
In questo modo potrai raggiungere più facilmente tutte le notizie trattate da Ottopagine sul territorio campano e non solo.
Cosa cambia con "Fonti preferite"?
Con questo sistema Google inserisce una nuova sezione oltre a quella "Notizia Principali". Si tratta della sezione "Dalle tue fonti": con la funzione di "Fonti preferite" indicherai quali siti dovranno apparire lì con priorità. In questo modo Google definisce una sorta di priorità personalizzata in base alle scelte dell'utente.
La decisione circa l'affidabilità della fonte, quindi, è lasciata in modo più incisivo al soggetto che utilizza il motore di ricerca.