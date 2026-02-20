Lega, lunedì direzione regionale del partito con Durigon Incontro con amministratori locali dirigenti e militanti

Lunedì 23 febbraio a Napoli, alle 17:30 all'hotel Ramada (via Galileo Ferraris, 40), si terrà la Direzione regionale della Lega Campania. L'evento rappresenta un momento cruciale di confronto e partecipazione: la Lega Campania "apre le porte di casa" a tutti i propri amministratori locali, dirigenti e militanti.

L'obiettivo è mettere a sistema strategie comuni e soluzioni operative per risolvere le criticità dei territori regionali, ribadendo la centralità del dialogo con chi vive e governa le realtà locali ogni giorno. Non un semplice incontro di vertice, si legge nella nota del Carroccio, ma un laboratorio di idee e soluzioni dove la compattezza del partito si traduce in azione politica per il bene della Campania.

Ai lavori parteciperanno il vicesegretario federale, il senatore Claudio Durigon, insieme ai vertici regionali del partito del Carroccio