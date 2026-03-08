Precipita mentre lavora sul bordo di un canale, 30enne muore a Vico Equense Inutili i soccorsi: la salma recuperata dal Soccorso Alpino e dai Vigili del fuoco

Ancora un intervento oggi per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertato nel tardo pomeriggio per una persona precipitata in un dirupo.

L'allarme è scattato per un giovane trentenne che, durante lavori boschivi sul bordo di un canale, in località "Case Vecchie", nel comprensorio del comune di Vico Equense, è precipitato per cause da accertare.

Immediata la partenza delle squadre tecniche e sanitarie del Soccorso alpino e speleologico della Campania che hanno raggiunto il giovane per il quale, purtroppo, non c'era nulla da fare.

Dopo la constatazione del decesso da parte del medico legale e la successiva autorizzazione da parte del magistrato, sono iniziate le procedure di recupero della salma a cura del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Vico Equense, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.