Napoli: si disfano dell'arma durante la fuga ma vengono arrestati Manette della polizia per due napoletani

La polizia ha arrestato un 28enne ed un 31enne, entrambi napoletani con precedenti per concorso in porto di arma clandestina.

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un’auto con due uomini a bordo con fare circospetto che, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Amerigo Vespucci dove gli operatori hanno raggiunto e bloccato i due, durante la fuga i quali si sono disfatti di una pistola, risultata poi essere priva di marca con matricola abrasa e rifornita di relativo caricatore contenente 6 cartucce calibro 6,35 mm.