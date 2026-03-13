Napoli: si disfano dell'arma durante la fuga ma vengono arrestati

Manette della polizia per due napoletani

napoli si disfano dell arma durante la fuga ma vengono arrestati

Intercettati, inseguiti e arrestati due napoletani...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 28enne ed un 31enne, entrambi napoletani con precedenti per concorso in porto di arma clandestina.     

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato un’auto con due uomini a bordo con fare circospetto che, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato in via Amerigo Vespucci dove gli operatori hanno raggiunto e bloccato i due, durante la fuga i quali si sono disfatti di una pistola, risultata poi essere priva di marca con matricola abrasa e rifornita di relativo caricatore contenente 6 cartucce calibro 6,35 mm. 

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