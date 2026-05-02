Como-Napoli, un solo cambio per Conte, ma due indisponibili: le formazioni Il Napoli si prepara a scendere in campo contro il Como: queste le scelte dei due tecnici

La 35esima giornata di Serie A vede il Napoli scendere in campo contro il Como allo Stadio Sinigaglia. Una sfida alla quale gli azzurri arrivano con l'obiettivo di consolidare e custodire il secondo posto in classifica. Di contro, gli uomini di Cesc Fabregas puntano alla Champions League o quantomeno al posto in Europa League.

Le scelte ufficiali di Fabregas e Conte

Il tecnico del Napoli schiera 10/11 della formazione che settimana scorsa lo ha portato a vincere la partita per 4-0 in casa contro la Cremonese. L'unico cambio definito da Antonio Conte è dettato dall'indisponibilità di Mathias Olivera, che ha accusato un affaticamento muscolare. Manca alla lista dei convocati anche Juan Jesus per motivi di carattere personale.

Queste le scelte del Como e del Napoli per la sfida di oggi alle 18:00:

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte

Buona notizia per Antonio Conte è il ritorno tra i convocati del capitano Giovanni Di Lorenzo.