Corso Umberto I a Napoli: sorpresi con la droga e arrestati Manette per un 19enne e un 20enne

La polizia ha arrestato un 19enne e un 20enne per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno controllato al corso Umberto I, uno scooter con a bordo due persone che, sin da subito, si sono mostrate insofferenti al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del bauletto del motoveicolo, gli agenti hanno rinvenuto una bustina contenente circa 64 grammi di ketamina.