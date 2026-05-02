Rapinato sotto la minaccia di una pistola: paura nel bagno di un locale L'arma rivelatasi giocattolo è stata sequestrata e il malvivente arrestato

La polizia ha arrestato un 33enne per rapina aggravata. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in piazza Dante a Napoli per la segnalazione di una rapina consumata all’interno di un locale.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha riferito loro che, mentre si dirigeva in compagnia di un’amica presso i servizi igienici del locale, il 33enne si è introdotto con la forza all’interno degli stessi e sotto la minaccia di una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno intercettato l’indagato in vico Gabella della Farina, traendolo in arresto.