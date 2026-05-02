Rapinato sotto la minaccia di una pistola: paura nel bagno di un locale

L'arma rivelatasi giocattolo è stata sequestrata e il malvivente arrestato

rapinato sotto la minaccia di una pistola paura nel bagno di un locale

Arresto lampo della polizia

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 33enne per rapina aggravata. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in piazza Dante a Napoli per la segnalazione di una rapina consumata all’interno di un locale.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha riferito loro che, mentre si dirigeva in compagnia di un’amica presso i servizi igienici del locale, il 33enne si è introdotto con la forza all’interno degli stessi e sotto la minaccia di una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il telefono cellulare per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo, hanno intercettato l’indagato in vico Gabella della Farina, traendolo in arresto.

Ultime Notizie