Napoli, chiede di riscaldare sacca delle urine e minaccia i sanitari: denunciata Il fatto è accaduto al Monaldi: nei guai la sorella di una paziente

Resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza degli operatori sanitari che operano nelle strutture campane. Nelle scorse ore a Napoli si è verificato un nuovo episodio di minacce in corsia. In particolare i militari sono intervenuti al "Monaldi" dove si sono vissuti istanti di tensione.

L'attività ha visto impegnati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno denunciato per minaccia una 55enne napoletana. La donna è la sorella di una paziente ricoverata in un reparto del nosocomio partenopeo.

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una "sacca delle urine" per utilizzarla come borsa calda per la sorella. Al rifiuto da parte del personale ospedaliero, li avrebbe minacciati. Fortunatamente in questo caso non ci sono state interruzioni del servizio e non si è registrato alcun danno.