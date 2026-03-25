Dodici contravvenzioni al codice della strada per un totale di 59 mila euro I controlli dei carabinieri a Secondigliano

Servizio di alto impatto nella periferia nord della città partenopea per i carabinieri della stazione di Secondigliano insieme ai militari del nucleo radiomobile e della compagnia Napoli Stella.

Continuano i controlli a tappeto di carabinieri. Nel mirino questa volta la periferia nord della città dove nel corso della notte sono state identificate 22 persone e controllati 8 veicoli di questi 5 sottoposti a fermo e 2 sequestro.

12 le contravvenzioni a codice della strada per un totale di 59 mila euro circa. Denunciato anche un 25enne per guida senza patente con recidiva nel biennio.