Napoli, corso Umberto I, sorpreso a spasso con un coltello: arrestato

Nei guai un 35enne

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L'intervento della digos

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 35enne, con precedenti, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del commissariato di Afragola e personale della digos, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione della visita di Papa Leone XIV, hanno notato, in corso Umberto I, un uomo con fare circospetto e lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 centimetri, ben occultato tra gli abiti.

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