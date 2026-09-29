Capodimonte: la polizia ferma un uomo per tentata estorsione Aveva preteso del denaro da un uomo per la sosta della propria autovettura, minacciandolo

La polizia ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 57enne, gravemente indiziato di tentata estorsione.

In particolare, lo scorso 21 settembre, in via Bosco di Capodimonte, l'uomo aveva preteso del denaro da un uomo per la sosta della propria autovettura e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva dapprima minacciato per poi allontanarsi frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

Le successive attività investigative, svolte dai falchi della squadra mobile, hanno consentito di individuare e rintracciare il presunto responsabile della condotta illecita proprio nel luogo teatro dell’episodio delittuoso.

L'uomo sottoposto a fermo di pg, al termine delle incombenze di rito, è stato associato alla casa circondariale di Napoli Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.