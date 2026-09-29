Acerra: rinvenimento di pistola, munizioni e droga Indagini in corso da parte della polizia

Gli agenti del commissariato di Acerra, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo nel comune di Acerra.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un parco condominiale, una pistola beretta calibro 7,65, risultata provento di furto, 15 munizioni dello stesso calibro, 26 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 2,5 kg e 7 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 60 grammi, che sono stati sottoposti a sequestro.