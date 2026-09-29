Grumo Nevano: controlli del reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 136 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllato 66 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo.
Contestate 7 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, divieto di sosta, mancanza della revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 3.000 euro.