Grumo Nevano: controlli del reparto prevenzione crimine Campania

Contestate diverse violazioni al codice della strada

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La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Grumo Nevano...

Frattamaggiore.  

 

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 136 persone, di cui 24 con precedenti di polizia, e controllato 66 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo.

Contestate 7 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, divieto di sosta, mancanza della revisione periodica e mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni amministrative per un totale di oltre 3.000 euro.

 

 

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