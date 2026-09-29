Napoli, corso Umberto I: ruba un telefono e aggredisce gli agenti La polizia arresta un 19enne

La polizia ha arrestato un 19enne, con precedenti, per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, all’angolo con via Diomede Marvasi, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, stava seguendo una coppia; lo stesso, in quei frangenti, ha sfilato il cellulare dallo zaino dell’uomo e, per guadagnarsi la fuga, si è scagliato con violenza contro di lui.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, trovandolo in possesso del telefono appena sottratto.