Ponticelli, non si ferma all’alt: la polizia arresta un 32enne

L'uomo è stato bloccato tra non poche difficoltà al termine di un inseguimento rocambolesco

ponticelli non si ferma all alt la polizia arresta un 32enne

Gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno notato un’autovettura con a bordo il 32enne che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 32enne, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Lo stesso è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno notato un’autovettura con a bordo il 32enne che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale l'uomo ha dapprima impattato contro l’auto di servizio e, successivamente, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato bloccato dagli operatori dopo una colluttazione.

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