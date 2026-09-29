Ponticelli, non si ferma all’alt: la polizia arresta un 32enne L'uomo è stato bloccato tra non poche difficoltà al termine di un inseguimento rocambolesco

La polizia ha arrestato un 32enne, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento di beni della pubblica amministrazione. Lo stesso è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli agenti del commissariato Ponticelli, hanno notato un’autovettura con a bordo il 32enne che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento, durante il quale l'uomo ha dapprima impattato contro l’auto di servizio e, successivamente, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi, finché non è stato bloccato dagli operatori dopo una colluttazione.