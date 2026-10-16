Neonata caduta in sala parto: denuncia dei genitori La bimba subito dopo la nascita sarebbe caduta accidentalmente, riportando un trauma alla testa

Un drammatico incidente in sala parto e giorni di angoscia senza risposte. È la denuncia presentata ai carabinieri da Maati e Bahria, una coppia di origini marocchine residente a Macerata Campania, che chiede di fare immediata luce su quanto accaduto alla loro figlia appena nata e di conoscere le sue effettive condizioni di salute.

La piccola Neama è venuta alla luce lo scorso 5 ottobre presso il presidio ospedaliero di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito nella querela, subito dopo la nascita la bimba sarebbe caduta accidentalmente, riportando un trauma alla testa. Una complicazione che ha reso necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove la neonata si trova tuttora ricoverata.

Da quel momento, però, per i genitori è iniziato un muro di silenzio. Come sostenuto dal padre nella denuncia, i ripetuti tentativi di ottenere informazioni chiare sullo stato di salute della figlia sono rimasti privi di riscontro. Solo nella giornata di mercoledì alla coppia è stato comunicato che la piccola dovrà essere sottoposta a una risonanza magnetica, fissata tuttavia per lunedì 19 ottobre.

Assistiti dall'avvocato Francesco Petruzzi, i due genitori hanno deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per chiedere di accertare le eventuali responsabilità mediche e gestionali legate alla caduta e, soprattutto, per ottenere con urgenza notizie trasparenti e dettagliate sulle condizioni della loro bambina.