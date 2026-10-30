Controlli della Polizia a Frattamaggiore e Sant’Antimo: in campo anche l'Asl

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e Sant’Antimo.
Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 63 persone, di cui 12 con precedenti e controllato 14 veicoli.
I poliziotti, con il supporto di personale dell’Asl Napoli 2 nord e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno controllato due attività commerciali, dove hanno sorpreso lavoratori non in regola e riscontrato carenze igienico-sanitarie.
Infine, una persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.