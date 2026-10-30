Terrore a corso Umberto: donna rapinata della collana d'oro

La polizia ha arrestato un 15enne per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
I falchi della squadra mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo intento a inseguire due soggetti.
Poco dopo, sono stati avvicinati da una donna che, in evidente stato di agitazione, ha indicato i due fuggitivi quali autori della rapina della sua collanina d’oro.
I poliziotti sono prontamente intervenuti, riuscendo a raggiungere e, non senza difficoltà, a bloccare uno dei due, un 15enne napoletano, trovandolo in possesso della collana appena sottratta.
Dagli accertamenti è emerso che il giovane, in compagnia di un complice, dopo aver aggredito la donna, le aveva strappato la collana.