Torre Annunziata e Pompei: la polizia sequestra ingente quantitativo di droga Lotta al traffico di sostanze stupefacenti

Gli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo nei comuni di Pompei e Torre Annunziata.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un casolare abbandonato nel comune di Pompei, circa 58 grammi di cocaina, 88 grammi di marijuana e 68 grammi di hashish oltre a materiale per il confezionamento.

Ancora, gli operatori hanno controllato una cantina all’interno di una palazzina a Torre Annunziata, dove hanno rinvenuto e sequestrato circa 40 grammi di marijuana e circa 21 grammi di hashish.