Un bisturi nelle tasche: giovane denunciato dai carabinieri

Controlli nella periferia occidentale di Napoli

un bisturi nelle tasche giovane denunciato dai carabinieri

Un bisturi nelle tasche, giovane denunciato dai carabinieri. Controlli nella periferia occidentale...

Napoli.  

Controlli dei carabinieri tra i quartieri di Fuorigrotta e rione Traiano. Denunciato un uomo, trovato in possesso di una somma di circa 15mila euro in contante, 6 carte di pagamento e 1 smartphone. Il materiale è stato ritenuto di provenienza illecita ed è finito sotto sequestro.

11 le persone che dovranno rispondere di violazione di sigilli. Avrebbero occupato, per viverci, alcuni sottoscala in una palazzina del rione Traiano.

Un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e un bisturi. Dovrà rispondere di porto ingiustificato di armi.

Altra denuncia per un uomo sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo sono state identificate 164 persone e ispezionati 95 veicoli. 26 le sanzioni al codice della strada, 10 i veicoli sequestrati.

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