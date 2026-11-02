Di Lorenzo e Olivera tornano a Napoli. De Bruyne no Sembrava impossibile, ma sul fronte infortuni è peggio dello scorso anno

Ecatombe. Forse è un termine eccessivo da applicare all'ambito sportivo, ma descrive alla perfezione la drammatica situazione in casa Napoli all'indomani della sconfitta di Torino contro la Juventus. Gli azzurri non solo hanno perso il match dell'Allianz Stadium, ma sono usciti dal campo decimati: due defezioni nel pre-partita, tre durante i novanta minuti e una lista di indisponibili che rischia di compromettere seriamente la prossima trasferta di Champions League ad Oporto.

Di Lorenzo e Olivera rientrano a Napoli

Tra le notizie più pesanti ci sono i forfait dei due terzini titolari. Giovanni Di Lorenzo e Mathías Olivera hanno già fatto rientro a Napoli e non prenderanno parte alla spedizione europea. Il capitano, fermato da un risentimento all'adduttore, si sottoporrà agli esami strumentali nelle prossime ore per capire se potrà recuperare in tempo per il lunch match di domenica al "Maradona" contro la Lazio, l'ultima gara prima della sosta per le Nazionali. Stesso percorso per Olivera, costretto a chiedere il cambio durante la sfida con i bianconeri per noie muscolari.

Traingolo di speranze a Torino: De Bruyne, Højlund e Milinkovic-Savic

La squadra ha scelto di rimanere in Piemonte per preparare la partenza diretta verso il Portogallo. Tra i convocati restano in gruppo Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund e Vanja Milinkovic-Savic. Per l'attaccante danese e l'estremo difensore è previsto lavoro differenziato, mentre per il regista belga lo staff medico spera di riassorbire la distorsione alla caviglia rimediata in gara.

Allegri tra rebus formazione e ragazzi della Primavera

Per Massimiliano Allegri, che in Champions tornerà regolarmente sulla panchina azzurra dopo aver scontato la squalifica in campionato, la scelta dell'undici titolare è un autentico puzzle. Al momento il tecnico deve fare i conti con dieci calciatori fermi ai box per infortunio e tre in forte dubbio, mentre Marianucci – pur arruolabile – risulterebbe fuori dalla lista UEFA.

Non è escluso che per completare la panchina ad Oporto si debba attingere a piene mani dalla formazione Primavera. Si pensava che l'emergenza infortuni della passata stagione rappresentasse un unicum irripetibile; invece, ai primi di novembre, il bilancio dell'infermeria partenopea ha già superato ogni più infausto precedente.